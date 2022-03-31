Sinemalarda bu hafta hangi filmler var? İşte bu hafta sonu vizyon girecek filmler

Ezel Akay'ın yönetmenliğini yaptığı, Tim Seyfi, Begüm Birgören, Kemal Uçar, Ezel Akay ve Hasan Akay'ın başrolleri paylaştığı Osman Sekiz, agorafobiden muzdarip bir adamın beş fantastik canavar ile beraber eski bir köşkte yaşarken başına gelen olayları anlatıyor.