Sinemalarda bu hafta hangi filmler var? İşte bu hafta sonu vizyon girecek filmler
Sinema salonlarında sinemaseverleri 1 Nisan Cuma günü yeni filmler bekliyor. İşte bu hafta vizyona girecek filmler...
Daniel Espinosa'nın yönettiği aksiyon türündeki Morbius, çizgi romanlarda Spider-Man evrenin karakterlerinden biri olan ve muzdarip olduğu kan hastalığına deva bulmaya çalışırken insanüstü-yarı vampir bir varlığa dönüşen bilim insanı Dr. Michael Morbius'un aksiyon dolu hikayesini ekrana taşıyor.
Çocukların ve animasyon tutkunlarının beğenisini kazanacak olan Doru Macera Ormanı, ormanda kamp yapmakta olan Alaca'nın hayvan sirkinin eline düştüğü hikayeyi konu alıyor. Bakalım, Doru ve diğer sürü üyeleri, Alaca’yı o sirkten kurtarabilecek mi?
Ezel Akay'ın yönetmenliğini yaptığı, Tim Seyfi, Begüm Birgören, Kemal Uçar, Ezel Akay ve Hasan Akay'ın başrolleri paylaştığı Osman Sekiz, agorafobiden muzdarip bir adamın beş fantastik canavar ile beraber eski bir köşkte yaşarken başına gelen olayları anlatıyor.
Korku türündeki İblis: Karanlığın Sahibi, büyük bir çabayla ulaştığı definenin cinler tarafından sahipli olması sonucunda çıkmaza giren Levent'in kendisini ve ailesini bu durumdan kurtarmak için verdiği mücadeleyi ekrana taşıyor.