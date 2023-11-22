  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Sınıfta akran şiddeti: Saçın çok güzelmiş deyip saldırdı!

Sınıfta akran şiddeti: Saçın çok güzelmiş deyip saldırdı!

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kız öğrenci, sınıfta arkadaşı tarafından darp edildi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
Sınıfta akran şiddeti: Saçın çok güzelmiş deyip saldırdı! - Resim: 1

Olay, Zehra Emine Öçgüder Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 9'uncu sınıf öğrencisi oldukları öğrenilen gençler arasında tartışma çıktı. T

1 / 5
Sınıfta akran şiddeti: Saçın çok güzelmiş deyip saldırdı! - Resim: 2

artışma esnasında B.G isimli öğrenci, arkadaşı E.T'ye saldırdı. B.G., saçını çekip yere yatırdığı E.T'ye dizi ile vurdu.

2 / 5
Sınıfta akran şiddeti: Saçın çok güzelmiş deyip saldırdı! - Resim: 3

Gözyaşlarına boğulan E.T., korku dolu gözlerle arkadaşına baktığı sırada B.G., "Saçın çok güzelmiş" dedikten sonra genç kıza tokat ve tekme attı. 

3 / 5
Sınıfta akran şiddeti: Saçın çok güzelmiş deyip saldırdı! - Resim: 4

O anlar sınıftaki başka bir öğrenci tarafından kayda alındı.

4 / 5