Sınıfta akran şiddeti: Saçın çok güzelmiş deyip saldırdı!
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kız öğrenci, sınıfta arkadaşı tarafından darp edildi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Olay, Zehra Emine Öçgüder Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 9'uncu sınıf öğrencisi oldukları öğrenilen gençler arasında tartışma çıktı. T
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artışma esnasında B.G isimli öğrenci, arkadaşı E.T'ye saldırdı. B.G., saçını çekip yere yatırdığı E.T'ye dizi ile vurdu.
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Gözyaşlarına boğulan E.T., korku dolu gözlerle arkadaşına baktığı sırada B.G., "Saçın çok güzelmiş" dedikten sonra genç kıza tokat ve tekme attı.
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O anlar sınıftaki başka bir öğrenci tarafından kayda alındı.
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