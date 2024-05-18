Sınır kapatıldı, Gazze kıtlığa mahkum edildi
İsrail'in sivil, kadın, çocuk, yaşlı demeden ölüm yağdırmaya devam ettiği Gazze Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarının İsrail tarafından kapatılmasıyla kıtlık tehdidi ile karşı karşıya...
Gazze Şeridi'ndeki hükümetten yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarını kapatmaya başlamasıyla, kıtlık kabusu bir kez daha Gazze ve kuzeydeki bölgeleri tehdit edecek şekilde geri döndü" ifadeleri kullanıldı.
İsrail'in Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah'a başlattığı kara saldırıları ile on binlerce insanın kentten ayrılmaya başladığı ve Gazze Şeridi’nin orta ve güney kentlerinde de gıda güvenliği krizinin giderek şiddetlendiği belirtildi.
ABD'nin Gazze Şeridi'nde inşa ettiği limana işaret edilerek, insani yardımların ulaştırılmasında daha uygun ve etkili yolun kara sınır kapıları olduğu vurgulandı. Açıklamada, İsrail'e "askerlerini Refah Sınır Kapısı'ndan çekme" çağrısı yapılırken, uluslararası toplumdan da Gazze Şeridi'ndeki insanları açlıktan kurtarmak için "çok geç olmadan acilen müdahale etmesi" istendi.
Hükümete bağlı Medya Ofisinden yapılan açıklamada da "ABD yönetimi, limanın kuruluş amacının 'Gazze'deki Filistin halkına insani yardım ve gıda ulaştırmak' olduğunu söyleyerek çirkin yüzünü güzelleştirmeye ve medeni görünmeye çalışıyor." ifadesine yer verildi.