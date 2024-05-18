Sınır kapatıldı, Gazze kıtlığa mahkum edildi

ABD'nin Gazze Şeridi'nde inşa ettiği limana işaret edilerek, insani yardımların ulaştırılmasında daha uygun ve etkili yolun kara sınır kapıları olduğu vurgulandı. Açıklamada, İsrail'e "askerlerini Refah Sınır Kapısı'ndan çekme" çağrısı yapılırken, uluslararası toplumdan da Gazze Şeridi'ndeki insanları açlıktan kurtarmak için "çok geç olmadan acilen müdahale etmesi" istendi.