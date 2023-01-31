Sınır kapısında dayak görüntülerine soruşturma: 2 memur açığa alındı
Habur Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza ekiplerinin bir çifte şiddet uyguladığı iddiasıyla ilgili olarak 2 memur açığa alındı.
Habur Sınır Kapısı’nda dün akşam gümrük muhafaza görevlileri tarafından bir kadın ve erkeğe uygulanan şiddet, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde gümrük muhafaza görevlilerinin yerde bir erkeği dövdüğü, buna tepki gösteren kadına da bir görevli tarafından tekme atıldığı yer aldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI, 2 MEMUR AÇIĞA ALDI
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Şırnak Valiliği, 2 gümrük muhafaza memurunun açığa alındığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, “Habur Sınır Kapısı’nda 31.01.2023 günü yaşanan ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülerdeki müessif olay ile ilgili olarak, Valiliğimiz tarafından soruşturma başlatılmış, olaya karıştığı tespit edilen iki gümrük muhafaza memuru açığa alınmıştır.” denildi.