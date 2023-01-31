Sınır kapısında dayak görüntülerine soruşturma: 2 memur açığa alındı

Valilikten yapılan açıklamada, “Habur Sınır Kapısı’nda 31.01.2023 günü yaşanan ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülerdeki müessif olay ile ilgili olarak, Valiliğimiz tarafından soruşturma başlatılmış, olaya karıştığı tespit edilen iki gümrük muhafaza memuru açığa alınmıştır.” denildi.