Sınır kapısında yaya geçişleri yeniden başladı

'1 ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 10 ARTIŞ VAR'

Kapıkule Sınır Kapısı'nın dünyadaki en büyük kara sınır kapılarından birisi olduğunu söyleyen Vali Sezer, "Şu anda Kapıkule Gümrük Kapısı'ndayız. Malumunuz, dünyadaki en büyük kapılardan bir tanesi; iş hacmi olarak da çok geniş bir alana, geniş bir geçişe hitap ediyor. Burada her sene artarak devam eden bir yolcu ve araç geçişi var. Öncelikle bu sene de yoğun bir araç ve yolcu geçişi var. Burada da arkadaşlarımız 24 saat esasına göre, gece gündüz büyük bir hizmet veriyor. Geçen yıl toplam araç geçişimiz 4 milyon 645 bin civarındayken; bu sene yüzde 10 artış ile 5 milyon 106 bin 543 araç geçişimiz var. Yine yolcu sayısında da yüzde 10 artış var. 2022 yılında 12 milyon 323 bin yolcu geçişi varken; bu sene 2023 yılında da 13 milyon 500 bin yolcu geçişi var. Geçişlerin hızlı ve kolay yapılabilmesi için de önemli tedbirler alındı. Peron sayıları arttırıldı, yine ilave personel görevlendirildi. Burası, sınır şehri, esnafımızın günübirlik geçişleri ile ilgili olarak da özel bir mekanizma geliştirildi ve kuyrukta beklemeden esnafımızın kolaylıkla geçmesi için de arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldı" dedi.