Sinir krizi geçirdi: ''Bittim ben''

Çalışma sırasında, kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar, 200 metrekaresi kapalı toplam 2 bin metrekarelik hediyelik eşya mağazasındaki yanıcı maddeleri tutuşturdu. Alevler, kısa sürede, bungalovların da bulunduğu mağazayı sardı. Rüzgârın da etkisiyle alevler daha da büyürken, yangının neden olduğu duman, mahalleye 14 kilometre uzaklıktaki ilçe merkezinden de görüldü. Mağaza çalışanları hortum tutup kovalarla su atarak alevlere müdahale ederken itfaiyeye haber verildi. Alevlerin yakındaki diğer işyerlerine ve mağazanın arka bölümündeki zeytinliğe sıçrama tehlikesi nedeniyle panik yaşandı.