''Sınır ötesi'' hırsızlar yakalandı! Türkiye'ye gelip kuyumcu soydular....

Şüphelilerden Nikolozi G. ile Levani L.'nin hırsızlığı yaptıkları, kendilerini bekleyen Aleksi B.'nin kullandığı kiralık araca bindikleri, ardından da Erzurum'un Aşkale ilçesine giderek Zaal M. ile buluştuklarını tespit etti. Şüphelilerden Levani L. ile Aleksi B.'nin Trabzon'a giderek kiralık aracı teslim edip Sarp Sınır Kapısı üzerinden 23 Nisan'da Gürcistan'a çıktığını tespit eden polis, Zaal M. ile Nikolozi G.'nin de diğer kiralık araçla Alanya'ya gittiğini belirledi.