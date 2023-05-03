''Sınır ötesi'' hırsızlar yakalandı! Türkiye'ye gelip kuyumcu soydular....
Ramazan Bayramı'nın 3'üncü günü Erzurum'daki kuyumcu dükkanının duvarını delip altın çalan Gürcistan uyruklu 4 şüpheliden 2'si, Alanya'da yakalandı.
Erzurum'un Yakutiye ilçesi Taşmağazalar semtinde iş yeri bulunan G.P., Ramazan Bayramı tatilinin ardından dükkanına geldi. Elektronik kepengi açamayan G.P., çağırdığı ustanın yardımıyla dükkanına girebildi. İş yerinin elektriğinin kesik olduğunu belirleyen G.P., içerideki altınların çalındığını gördü.
DHA'nın haberine göre G.P.’in ihbarıyla adrese gelen polisin yaptığı incelemede, duvarı delip içeri giren şüphelilerin altınları çaldığını ve güvenlik kamerasına ait kayıt cihazının da götürüldüğünü tespit etti. İlk ifadesinde 23 kilo altınının çalındığını söyleyen G.P.’in dükkanında yapılan incelemede, bu miktarın 7-8 kilo olduğu tespit edildi.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri tespit etmek için güzergahtaki 28 lokasyonda 338 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle Trabzon ve Antalya illerinde yapılan koordineli çalışmalarla; hırsızlığı Gürcistan vatandaşı 4 kişinin planlı olarak gerçekleştirdiği belirlendi.
Şüphelilerden Nikolozi G. ile Levani L.'nin hırsızlığı yaptıkları, kendilerini bekleyen Aleksi B.'nin kullandığı kiralık araca bindikleri, ardından da Erzurum'un Aşkale ilçesine giderek Zaal M. ile buluştuklarını tespit etti. Şüphelilerden Levani L. ile Aleksi B.'nin Trabzon'a giderek kiralık aracı teslim edip Sarp Sınır Kapısı üzerinden 23 Nisan'da Gürcistan'a çıktığını tespit eden polis, Zaal M. ile Nikolozi G.'nin de diğer kiralık araçla Alanya'ya gittiğini belirledi.