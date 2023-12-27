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Sınır ötesi operasyonu protesto edenlere polis müdahalesi

Tunceli'de, DEM Partisi üyeleri Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarını protesto etmek amacıyla toplandı. Polis ekiplerinin müdahale ettiği gruptan 6 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
Sınır ötesi operasyonu protesto edenlere polis müdahalesi - Resim: 1

DEM Parti Tunceli İl örgütü üyeleri, Sanat Sokağı’nda bir araya gelerek Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarını protesto etmek amacıyla basın açıklaması yapmak istedi. 

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Sınır ötesi operasyonu protesto edenlere polis müdahalesi - Resim: 2

Polis, toplanan gruba, dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.

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Sınır ötesi operasyonu protesto edenlere polis müdahalesi - Resim: 3

Buna rağmen ‘Rojava yalnız değildir, baskılar bizi yıldıramaz’ pankartı açan grup, basın açıklaması yapmak isteyince polis, müdahale etti. 

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Sınır ötesi operasyonu protesto edenlere polis müdahalesi - Resim: 4

Yaşanan arbede sonucunda 6 kişi gözaltına alındı. 

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