Sınırda 15 kilometrelik TIR kuyruğu

TIR şoförlerinin mağduriyet yaşadığını belirten Büyüksu, “Yaklaşık bir aydır devam eden bir sıkıntı var. İran tarafından kaynaklanan sistemsel hatadan dolayı burada TIR kuyruğu oluşmuş durumda. Şu an 5 bine yakın TIR, kuyrukta İran'a geçişi bekliyor. Biz de belediye olarak sürücülere çorba ikramında bulunduk. Sürücülerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her gün ücretsiz servis tahsis edeceğiz" dedi.