Sınırda görülmemiş TIR kuyruğu! 40 kilometreyi buldu
Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda oluşan TIR kuyruğu 40 kilometreyi buldu. Günlerdir sıra bekleyen TIR şoförü Dursun Çalışkan, ''1 haftadır Hamzabeyli yolundayız. Sıra 40-50 kilometreye dayanmış. 40 yıldan beri şoförüm. İlk defa böyle bir kuyruğa giriyorum. Normalde 15-20 kilometreden girerdim, Edirne'ye döndüğümde 40 kilometreydi'' dedi.
Türkiye'nin artan ihracatı ve Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat nedeniyle Karadeniz'de bazı limanların kullanılamaması nedeniyle kara yoluna yönelen taşımacılık sınır kapılarında TIR yoğunluğunun artmasına neden oldu.
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kuyrukta aşırı sıcak altında günlerce bekleyen TIR sürücüleri, bekleyişlerinin çileye dönüştüğünü söyledi. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapılarında geçen ocak, şubat ve mart aylarına ihraç yüklü TIR geçişlerinde artış oldu. Hamzabeyli'de günlük TIR geçişleri 600'den 900'e, günlük 900 TIR'ın çıkış yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ise sayı 1200'e çıkarken, araç çıkışlarında yüzde 30 artış yaşandı.
YAPILAN GÖRÜŞMELER TIR YOĞUNLUĞUNU AZALTTI
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri artan ihracatın yanı sıra kuyruğun, Rusya - Ukrayna savaşı yüzünden Karadeniz'in bazı limanlarının kapanmasından kaynaklandığını ifade ettiler. Yetkililer deniz yoluyla giden ihraç yüklerinin kara yoluyla taşınmasının sınır kapısında yoğunluğu artırdığını ve kuyrukların bu nedenle de uzadığını söylediler. Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle önceki gün Hamzabeyli'de 40 kilometreye kadar uzanan TIR kuyruğu, Türk makamlarının Bulgaristan tarafıyla görüşmesi sonucu azalmaya başladı. Hamzabeyli'de kuyruk 25 kilometreye, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki TIR parklarında çıkış için bekleyen 4 bin TIR'ın ise 2 bin 500'e kadar düştü.
TIR SAYISI YÜZDE 30 ARTTI'
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapısı'nda ocak, şubat ve mart aylarında ihraç yüklü TIR geçişlerinde artış olduğu belirtildi. Son 3 ayda Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan günlük TIR geçişlerinin 600'den 900'e, 900 TIR'ın çıkış yaptığı Kapıkule'de bu sayının 1200'e çıktığı ifade edildi. İki sınır kapısında bu rakamlarla birlikte TIR geçişlerinde yüzde 30 artış yaşandığı görüldü.