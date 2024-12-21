Sınırda Suriyeli hareketliliği devam ediyor
Ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, Esad rejiminin sona ermesinin ardından ülkelerine dönmeye devam ediyor.
Kaynak: İHA
Esad rejiminin sona ermesiyle Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan her gün yüzlerce Suriyeli mülteci, gönüllü ve güvenli bir şekilde ülkelerine dönmeye devam ediyor.
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Suriye'deki Baas rejiminin 61 yıl sonra sona ermesi ve devrik lider Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçmasının ardından, Suriye'den göç eden vatandaşların yurtlarına dönüş süreci hız kazandı.
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Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'na her gün yüzlerce Suriyeli mülteci gelerek, işlemlerinin ardından gönüllü olarak yurtlarına dönüyor.
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Yıllarca Esad rejiminin zulmünden kaçan Suriyeliler, artık huzur içinde yaşamayı umut ederek Suriye topraklarına geri dönüyor.
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