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Sınırda Suriyeli hareketliliği devam ediyor

Ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, Esad rejiminin sona ermesinin ardından ülkelerine dönmeye devam ediyor.

Kaynak: İHA
Sınırda Suriyeli hareketliliği devam ediyor - Resim: 1

Esad rejiminin sona ermesiyle Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan her gün yüzlerce Suriyeli mülteci, gönüllü ve güvenli bir şekilde ülkelerine dönmeye devam ediyor. 

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Sınırda Suriyeli hareketliliği devam ediyor - Resim: 2

Suriye'deki Baas rejiminin 61 yıl sonra sona ermesi ve devrik lider Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçmasının ardından, Suriye'den göç eden vatandaşların yurtlarına dönüş süreci hız kazandı. 

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Sınırda Suriyeli hareketliliği devam ediyor - Resim: 3

Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'na her gün yüzlerce Suriyeli mülteci gelerek, işlemlerinin ardından gönüllü olarak yurtlarına dönüyor.

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Sınırda Suriyeli hareketliliği devam ediyor - Resim: 4

Yıllarca Esad rejiminin zulmünden kaçan Suriyeliler, artık huzur içinde yaşamayı umut ederek Suriye topraklarına geri dönüyor. 

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