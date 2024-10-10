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Sınırda yasa dışı göçmen operasyonu: Koltuğun altından çıktılar

Edirne'den yurt dışına kaçmak için ölümü bile göze alarak otomobilin arka koltuğunun altına gizlenmiş 2 Suriye uyruklu şahıs polis ekiplerince yapılan koordineli çalışma sonucu yakalandı.

Kaynak: İHA
Sınırda yasa dışı göçmen operasyonu: Koltuğun altından çıktılar - Resim: 1

Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan göçmenler birbirinden ilginç kaçış planları denese de yakayı ele veriyorlar. Göçmenlerin pes dedirten kaçış planı polis ekiplerinin dikkati sayesinde bozuldu.

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Sınırda yasa dışı göçmen operasyonu: Koltuğun altından çıktılar - Resim: 2

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzensiz göçmenler ve göçmen kaçakçılarına yönelik çalışma yaptı.

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Sınırda yasa dışı göçmen operasyonu: Koltuğun altından çıktılar - Resim: 3

Kent merkezindeki koordineli çalışma çerçevesinde bir otomobil durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada aracın arka koltuğunun taban kısmında zula içine gizlenmiş vaziyette 2 Suriye uyruklu erkek şahıs olduğu tespit edildi.

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Sınırda yasa dışı göçmen operasyonu: Koltuğun altından çıktılar - Resim: 4

Göçmenlerin gizlendikleri koltuğun altında nefes alabilmeleri için hortum sistemi konulduğu belirlendi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olayla ilgili yakalanarak gözaltına alınan R.A ve C.O isimli 2 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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