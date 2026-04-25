Sınırda zehir tacirlerinin 105 milyonluk ''kirli çamaşırları'' çamaşır makinelerinden çıktı!

Operasyonda toplam 362,8 kilogram brüt ağırlığında uyuşturucu maddeye el konuldu. Ele geçirilen maddenin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon euro olduğu bildirildi. Sürücü gözaltına alınırken, soruşturmanın Burgas Gümrük Bölge Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü ve sürecin Yambol Bölge Savcılığı denetiminde devam ettiği açıklandı. Savcılığın şüpheli hakkında tutuklama talebiyle mahkemeye başvuracağı öğrenildi.