Sinop’ta gizemli bir tünel daha bulundu

'BU TÜNELLER DÜNYA MİRASI'

Sinop’ta yer alan bu 3 bin yıllık tünellerin önemine dikkat çeken Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, "Sinop’un vizyonunu eğitim, kültür ve turizmdir. Bu anlamda Sinop turizmine katkı sağlayabilecek tarihi değerlerin ortaya çıkması bizim için çok ciddi ve sevindirici bir olay. Ancak bunların sadece tespit edilmesi yeterli değil. Biz şifahen Sinop’un altında böyle tüneller olduğunu biliyorduk. Bu bilgileri de basın yoluyla bütün Türkiye ile paylaştık. Bu tünellerin bulunması ve tespit edilmesi yeterli değil. Bunların mutlaka turizme kazandırılması lazım. Bu bir dünya mirası ve bu mirası bütün dünya ile paylaşmak gerekiyor. Sinop, doğasıyla ve tarihi değerleriyle 7 bin yıllık zengin bir medeniyete ev sahipliği yapıyor. Bulunan tüneller de bunun bir göstergesi. Bu bir dünya mirasıdır ve bunu dünyayla paylaşmalıyız. Bu anlamda her zaman iş birliğine hazırız. Bu tünellerin Sinop turizmine kazandırılması, gün yüzüne çıkartılması, ziyaretçi kabul etmesi için bir an önce harekete geçeceğiz” dedi.