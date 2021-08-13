Sinop'ta sel kurbanlarının kimlikleri belli oldu

SEL TEMİZLİĞİ SÜRÜYOR

Ayancık’ta balçık dolan ev ve iş yerleri ile cadde ve sokaklarda başlatılan temizlik çalışması sürüyor. Çok sayıda ekip, caddeleri çamur ve balçıktan arındırıyor. İş makineleri ile enkaz ve molozun kaldırıldığı cadde ve sokaklar, yıkanıyor. Ev ve iş yerlerine dolan sular, tahliye ediliyor. Kentte 1556 personel ile 10 helikopter, 214 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR’ı, 27 ambulans, 154 iş makinesi, 8 bot ve 2 motopomp, 1 mobil mutfak ve 3 arama köpeğiyle çalışmalar devam ediyor. Bölgede arama- kurtarma çalışmaları da sürüyor.