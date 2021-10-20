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Sinovac aşısının 3. doz etkinlik oranı açıklandı

Türkiye'de de kullanılan Sinovac koronavirüs aşısının üçüncü doz sonrası etkinlik oranlarını açıkladı.

Türkiye'de de kullanılan 'CoronaVac' adlı yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısını üreten Sinovac firması ikinci dozdan sonra uygulanan üçüncü dozun etkili olmadığı yönündeki iddiaları yalanladı.

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Şirketten yapılan açıklamada Şili'de elde edilen verilen paylaşılarak aşıda üçüncü dozun gerekliliğine vurgu yapıldı.

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Üçüncü dozun 6'ıncı aydan sonra yapılması durumunda antikor etkinliğinin yükseldiği saptandı.

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Sinovac tarafından açıklanan verilere göre üçüncü doz yapıldıktan 14 gün sonra aşının etkinliği yüzde 56'dan yüzde 80,2'ye yükseliyor.

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