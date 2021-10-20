Sinovac aşısının 3. doz etkinlik oranı açıklandı
Türkiye'de de kullanılan Sinovac koronavirüs aşısının üçüncü doz sonrası etkinlik oranlarını açıkladı.
Türkiye'de de kullanılan 'CoronaVac' adlı yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısını üreten Sinovac firması ikinci dozdan sonra uygulanan üçüncü dozun etkili olmadığı yönündeki iddiaları yalanladı.
1 / 5
Şirketten yapılan açıklamada Şili'de elde edilen verilen paylaşılarak aşıda üçüncü dozun gerekliliğine vurgu yapıldı.
2 / 5
Üçüncü dozun 6'ıncı aydan sonra yapılması durumunda antikor etkinliğinin yükseldiği saptandı.
3 / 5
Sinovac tarafından açıklanan verilere göre üçüncü doz yapıldıktan 14 gün sonra aşının etkinliği yüzde 56'dan yüzde 80,2'ye yükseliyor.
4 / 5