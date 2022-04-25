Sinsi sinsi çoğalıyor! Marmara Denizi'nde korkutan manzara
İstanbul'da Tuzla ve Kadıköy sahillerinde deniz salyası benzeri kirlilik görülmeye başlandı.
Tuzla ve Kadıköy sahillerinde bu sabah drone kamerasına müsilaj benzeri kirlilik yansıdı.
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İzmit ve Yalova'da dün görüntülenen müsilajın İstanbul'da görülmeye başlandığı yorumları yapıldı.
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Deniz Salyası olarak da bilinen müsilaj geçtiğimiz yıl Mart ayında Marmara ve Ege Denizi'nde ortaya çıkmıştı.
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Uzmanlar deniz sıcaklığının artmasıyla bu yıl da müsilajın görülebileceğini ifade etmişti.
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