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  4. Sinsi sinsi çoğalıyor! Marmara Denizi'nde korkutan manzara

Sinsi sinsi çoğalıyor! Marmara Denizi'nde korkutan manzara

İstanbul'da Tuzla ve Kadıköy sahillerinde deniz salyası benzeri kirlilik görülmeye başlandı.

Sinsi sinsi çoğalıyor! Marmara Denizi'nde korkutan manzara - Resim: 1

Tuzla ve Kadıköy sahillerinde bu sabah drone kamerasına müsilaj benzeri kirlilik yansıdı. 

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Sinsi sinsi çoğalıyor! Marmara Denizi'nde korkutan manzara - Resim: 2

İzmit ve Yalova'da dün görüntülenen müsilajın İstanbul'da görülmeye başlandığı yorumları yapıldı.

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Sinsi sinsi çoğalıyor! Marmara Denizi'nde korkutan manzara - Resim: 3

Deniz Salyası olarak da bilinen müsilaj geçtiğimiz yıl Mart ayında Marmara ve Ege Denizi'nde ortaya çıkmıştı. 

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Sinsi sinsi çoğalıyor! Marmara Denizi'nde korkutan manzara - Resim: 4

Uzmanlar deniz sıcaklığının artmasıyla bu yıl da müsilajın görülebileceğini ifade etmişti.

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