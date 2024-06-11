Sır kabile evrimleşti: Günün 5 saati su altında yaşıyorlar
Güneydoğu Asya'da yaklaşık bin yıldır dalgıçlık yaparak yaşayan ve dünyanın gerçek AVATAR'ları olarak tanınan Bajau halkı, su altında daha uzun süre kalmalarına olanak tanıyan genetik mutasyonlar geçirdiği tespit edildi.
Bajau halkı, yüzyıllar boyunca zıpkınla balık avlayarak ve kabuklu deniz ürünleri toplayarak geçimlerini sağladı. Kopenhag Üniversitesi'nden Melissa Ilardo'nun öncülük ettiği araştırmaya göre, bu yaşam tarzı kabile üyelerinin genetik yapısında önemli değişikliklere yol açtı.
Ilardo, "Muhtemelen binlerce yıldır yüzen evlerde yaşıyorlar, Güneydoğu Asya sularında seyahat ediyor ve sadece ara sıra karayı ziyaret ediyorlar. İhtiyaç duydukları her şeyi denizden karşılıyorlar" dedi.
Bajau halkı, her gün sekiz saat boyunca su altında çalışarak zamanlarının yaklaşık yüzde 60'ını denizde geçiriyor.
İlardo, "Dalış sırasında kalp atış hızınız yavaşlar, kan damarları küçülür ve son olarak dalak kasılır. Dalak, oksijenli kırmızı kan hücreleri için bir rezervuardır ve bu nedenle kasıldığında size oksijen takviyesi sağlar" diye ekledi.