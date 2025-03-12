Sırlarıyla ölen Ece G.'nin ailesi sessizliğini bozdu

S.G., "Şanslı numaralar dedi, hiç de bilmem anlamam. Kötü bir şey olduğunu sanmıyorum. Astronomi dersleri aldığı için şanslı olduğunu söylerdi. Cadılık kursu gibi şeylere şahit olmadım. Ben çok ilgilenmediğim için bu tarz konularda eşim sosyal medyama yazarken çok ilgilenmedim. (Eşinizin de sosyal medyasında var mıydı sorusuna) Bilmiyorum, belki de vardır. Çok eski bir olay bu. Belki de kendinden sildi." dedi.