Sırlarıyla ölen Ece G.'nin ailesi sessizliğini bozdu
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve hipotermi nedeniyle yaşamını yitiren Ece G.'nin eşi ve annesi, sessizliğini bozdu. Ece G.'nin eşi, sosyal medya hesabındaki tuhaf sayıların Ece G. tarafından yazıldığını belirtti.
2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evden çıkan peyzaj mimarı Ece G. (36), daha sonra Belgrad Ormanı'nda kaybolmuş, 4 günlük arama kurtarma çalışmaları sonrasında hafif yaralı olarak bulunmuştu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılan G., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. İlk belirlemelere göre Ece G., hipotermi nedeniyle yaşamını yitirdi.
G.'nin ölümü gizemini korurken, aile üyeleri canlı yayında açıklamalarda bulundu.
Ece G.'nin eşi S.G., sosyal medya hesabındaki tuhaf sayıları eşinin yazdığını ve iyi geldiğini söylediğini belirtti. G., sayıların anlamını bilmediğini ve eşinin sosyal medya hesabını zaman zaman düzenlediğini ifade etti.
S.G., "Şanslı numaralar dedi, hiç de bilmem anlamam. Kötü bir şey olduğunu sanmıyorum. Astronomi dersleri aldığı için şanslı olduğunu söylerdi. Cadılık kursu gibi şeylere şahit olmadım. Ben çok ilgilenmediğim için bu tarz konularda eşim sosyal medyama yazarken çok ilgilenmedim. (Eşinizin de sosyal medyasında var mıydı sorusuna) Bilmiyorum, belki de vardır. Çok eski bir olay bu. Belki de kendinden sildi." dedi.
Ece G.'nin annesi ise kızının numaraların enerjisine inandığını, sosyal medyada yaygın olduğunu söyledi.
G.'nin kurşun dökmesi hakkında konuşan anne, "Kurşun dökme çocukluğumuzdan beri olan bir şey. Ece de dökerdi. Önceden tıp yoktu, büyüklerimiz hacamat yapardı." dedi.
Aile, G.'nin tarot, kurşun dökme, hacamat yoluyla para kazandığı iddialarını reddetti. Ancak, G.nin sosyal medya hesabında ise "Ücretli tarot okuyuculuğu, kurşun dökümü, hacamat için DM" ifadeleri yer alıyor.