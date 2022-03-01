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  4. Şırnak’ta Eren Kış-28 operasyonu başlatıldı

Şırnak’ta Eren Kış-28 operasyonu başlatıldı

Şırnak'ta, 648 personelle 'Eren Kış-28 Şehit Jandarma Er Adem Erbaş Operasyonu' başlatıldı.

Şırnak’ta Eren Kış-28 operasyonu başlatıldı - Resim: 1

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak İlinde “EREN KIŞ-28 (ŞIRNAK-GABAR DAĞI) ŞEHİT J.ER ADEM ERBAŞ” Operasyonu başlatıldı.

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Şırnak’ta Eren Kış-28 operasyonu başlatıldı - Resim: 2

Operasyonda Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca; Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (648) personel [(40) operasyonel tim] görev alıyor.

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Şırnak’ta Eren Kış-28 operasyonu başlatıldı - Resim: 3

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI  ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor. 

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Şırnak’ta Eren Kış-28 operasyonu başlatıldı - Resim: 4
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