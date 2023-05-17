Şırnak'ta ''intikam'' cinayeti: ''Karışmayın, babamı öldürdü''
Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir kişi, babasını öldürdüğünü iddia ettiği H.Ö.'yü sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, öğle saatlerinde Sanat Sokağı'nda meydana geldi. S.G., 3 yıl önce babası N.G.'yi öldürdüğü gerekçesiyle sokakta yürüyen H.Ö.'ye tabancayla 3 el ateş etti. Ö. yere yığıldı, G. başında bekledi. Çevredekiler, şüphelinin elindeki silahı bırakması için ikna etmeye çalıştı.
G., silahını bırakması için kendisini ikna etmeye çalışan çevredekilere, “Siz karışmayın, babamı öldürdü” diye seslenirken. Kendisini gözaltına alınan polislere de Ö.'nün babasını öldürdüğünü söyledi. G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ö. ise kurtarılamadı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 6 Haziran 2020'de Ö. ile G. aileleri arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada N.G. ile H.G. hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Olaya ilişkin 22 şüpheli gözaltına alınıp, bunlardan 5'i tutuklanmıştı. (DHA)