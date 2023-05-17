Şırnak'ta ''intikam'' cinayeti: ''Karışmayın, babamı öldürdü''

G., silahını bırakması için kendisini ikna etmeye çalışan çevredekilere, “Siz karışmayın, babamı öldürdü” diye seslenirken. Kendisini gözaltına alınan polislere de Ö.'nün babasını öldürdüğünü söyledi. G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ö. ise kurtarılamadı.