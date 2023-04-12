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  4. Şırnak'ta şiddetli yağış! 1 ilçede eğitime ara verildi

Şırnak'ta şiddetli yağış! 1 ilçede eğitime ara verildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokakları su bastı. İlçede eğitime 1 gün ara verilirken, kamuda çalışan hamile ve engelli görevlilere de idari izinli sayılacak.

Şırnak'ta şiddetli yağış! 1 ilçede eğitime ara verildi - Resim: 1

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Şırnak’ın Silopi ilçesinde gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağışla birlikte ilçeden geçen Celal Deresi’nin bazı bölümlerinde taşkın yaşandı, cadde ve sokakları su bastı. 

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Şırnak'ta şiddetli yağış! 1 ilçede eğitime ara verildi - Resim: 2

Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşanırken, yollardaki su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

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Şırnak'ta şiddetli yağış! 1 ilçede eğitime ara verildi - Resim: 3

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Silopi Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçe genelinde yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, “Yoğun sağanak yağmur nedeniyle ilçemiz genelinde tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 12 Nisan 2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır” denildi. (DHA)

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Şırnak'ta şiddetli yağış! 1 ilçede eğitime ara verildi - Resim: 4
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