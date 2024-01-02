Şırnak'ta üretiliyor, Avrupa'nın dört bir yanına ihraç ediliyor

"Ürettiğimiz bu ürünlerimizi 25 Avrupa ülkesine ihraç ediyoruz"

Fabrikada günlük 4 bin şort, mont ve tişört ürettiklerini ifade eden Aslan, "25 dönüm alan içinde 14 bin kapalı alanda 200 kişi ile çalışıyoruz. Burada şort, mont ve tişört grubu üretimi yapıyoruz. Ürünlerimizi 25 Avrupa ülkesine ihracat ediyoruz. Bölgede olması gereken bir istihdamdı. Tüm iş insanlarımızı bu şekilde istihdam için bölgeye gelmeleri ve fabrika kurmalarını istiyoruz. Bölgedeki gençlerin batıya gidip çalışmaları yerine, kendi evlerinde, memleketlerinde istihdamlar oluşturmalarını tavsiye ediyoruz. Ürünlerimizi kesiminden dikimine, ütüsünden paketlemesine kadar her şeyi burada imal ediyoruz. Ürettiğimiz bu ürünlerimizi 25 Avrupa ülkesine ihraç ediyoruz. Bizim amacımız gençlerimizin batıya değil kendi memleketlerinde bu imkanlara ulaşmasıdır. Bu istihdamların olmasını istiyoruz. Bölge müsait, iş yapmaya elverişli, personel konusundan da sıkıntı yok" dedi.