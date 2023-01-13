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Sis İstanbul'u yuttu; kartpostallık manzaralar ortaya çıktı

İstanbul’da etkili olan sis nedeniyle Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Levent’teki gökdelenlerin büyük bir kısmı kayboldu.

Sis İstanbul'u yuttu; kartpostallık manzaralar ortaya çıktı - Resim: 1

İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı. 

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Sis İstanbul'u yuttu; kartpostallık manzaralar ortaya çıktı - Resim: 2

Sis nedeniyle binaların ve köprünün ışıklandırılması neredeyse görünmeyecek yoğunluğa ulaştı. 

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Sis İstanbul'u yuttu; kartpostallık manzaralar ortaya çıktı - Resim: 3

Sürücüler görüş mesafesinin kısalması nedeniyle zor anlar yaşadı. 

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Sis İstanbul'u yuttu; kartpostallık manzaralar ortaya çıktı - Resim: 4

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Levent’teki gökdelenlerin büyük bir kısmı siste kayboldu.

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