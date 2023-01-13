Sis İstanbul'u yuttu; kartpostallık manzaralar ortaya çıktı
İstanbul’da etkili olan sis nedeniyle Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Levent’teki gökdelenlerin büyük bir kısmı kayboldu.
İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı.
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Sis nedeniyle binaların ve köprünün ışıklandırılması neredeyse görünmeyecek yoğunluğa ulaştı.
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Sürücüler görüş mesafesinin kısalması nedeniyle zor anlar yaşadı.
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Levent’teki gökdelenlerin büyük bir kısmı siste kayboldu.
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