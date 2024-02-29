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Sis İstanbul'u yuttu; köprüler yok oldu; seferler iptal edildi

İstanbul’da yoğun sis etkili oluyor. 15 Temmuz Şehitler köprüsü, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ve boğazın bazı kesimleri adeta sise gömüldü.

Kaynak: İHA
Sis İstanbul'u yuttu; köprüler yok oldu; seferler iptal edildi - Resim: 1
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Sis İstanbul'u yuttu; köprüler yok oldu; seferler iptal edildi - Resim: 2

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan sis sabah saatlerinde de özellikle boğaz ve çevresinde etkili oldu. Sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM Köprüsü ve İstanbul Boğazı sise gömülerek adeta gözden kayboldu. 

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Sis İstanbul'u yuttu; köprüler yok oldu; seferler iptal edildi - Resim: 3

Avrupa Yakası'ndan çekilen görüntülerde boğazın diğer yakası sisten görünmezken sis nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi düştü.

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Sis İstanbul'u yuttu; köprüler yok oldu; seferler iptal edildi - Resim: 4

İstanbul'da gece başlayan sis etkisini sabaha kadar arttırarak devam etti. Yoğun sis özellikle yüksek kesimler ve boğaz çevresinde etkili oldu.

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