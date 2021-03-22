Şişe deneyi faciayla bitti!

AJ, ilk mudahele ile ateşi söndürdükten sonra, sağlık ekiplerini aradı. Görevliler ambulansın gelmesinin uzun süreceğini söylemesi üzerine AJ, kardeşi ile beraber Abbie'yi hastaneye kaldırdı. Yüzü ve vücudunun farklı yerlerinde üçüncü derece yanık oluşan Abbie, yoğun bakımda tedavi altına alındı.