Sise teslim olan İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar

İstanbul'da dün akşam yoğun sis nedeniyle bir çok deniz seferi iptal edildi. Ancak yolcu taşıyan tekneler ile bazı Şehir Hatları hatlarında seferler devam etti. Kadıköy - Ortaköy seferini yapan yolcu teknesi ile bir yolcu vapuru yoğun sisin etkili olduğu Kız Kulesi civarında karşılaştı.