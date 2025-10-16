  1. Anasayfa
Şişede durduğu gibi durmadı! Alkollü kadın ortalığı birbirine kattı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, alkolün etkisinde olduğu belirtilen kadın, seyir halindeki araçların önünü geçip üzerlerine atladı. Ortalığı birbirine katan kadın, kendisini uyaran sürücülere de tekme attı. O anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
Olay, dün akşam saatlerinde Mezopotamya Mahallesi 632'nci Sokak'ta meydana geldi. Alkollü olduğu belirtilen kadın, yolda ilerleyen araçların önünü kesip üzerlerine atladı. 

Sürücülerin uyarılarına tepki gösteren kadın, tekme atıp karşılık verdi. 

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Polis ekipleri tarafından sakinleştirilen kadın, ambulansla hastaneye götürüldü. 

