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Siste ortalık savaş alanına döndü, 20 araç birbirine girdi

Çin’in Zhengzhou kentinde yoğun sis nedeniyle en az 200 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü.

Siste ortalık savaş alanına döndü, 20 araç birbirine girdi - Resim: 1

Çin'in Henan eyaletinin başkenti Zhengzhou'da etkili olan yoğun sis, Sarı Nehir üzerindeki karayolu köprüsünde zincirleme kazaya neden oldu. 

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Siste ortalık savaş alanına döndü, 20 araç birbirine girdi - Resim: 2

En az 200 aracın birbirine girdiği kazada onlarca otomobil ve kamyon üst üste çıktı. 

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Siste ortalık savaş alanına döndü, 20 araç birbirine girdi - Resim: 3

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklama, kazada 1 kişinin öldüğü, onlarca kişinin ise yaralandığı belirtildi. 

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Siste ortalık savaş alanına döndü, 20 araç birbirine girdi - Resim: 4

Kazada yaralananlar araçlarında saatlerce mahsur kalırken, olay yerine 11 itfaiye aracı ile 66 kişilik kurtarma ekibi sevk edildi. 

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