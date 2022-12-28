Siste ortalık savaş alanına döndü, 20 araç birbirine girdi
Çin’in Zhengzhou kentinde yoğun sis nedeniyle en az 200 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü.
Çin'in Henan eyaletinin başkenti Zhengzhou'da etkili olan yoğun sis, Sarı Nehir üzerindeki karayolu köprüsünde zincirleme kazaya neden oldu.
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En az 200 aracın birbirine girdiği kazada onlarca otomobil ve kamyon üst üste çıktı.
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Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklama, kazada 1 kişinin öldüğü, onlarca kişinin ise yaralandığı belirtildi.
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Kazada yaralananlar araçlarında saatlerce mahsur kalırken, olay yerine 11 itfaiye aracı ile 66 kişilik kurtarma ekibi sevk edildi.
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