Site aidatlarına fahiş zam! Site sakinleri ayaklandı
2023 yılı itibariyle site aidatlarında fahiş artışlar yaşandı. İstanbul Küçükçekmece'de bir sitede 2022'de 370 lira olan aidat bu yıl 970 liraya yükselince site sakinleri eylem yaptı.
Fahiş aidat ücretleri, site sakinlerinin tepkisine neden oluyor. Yeni yılın ilk haftasında bu kez maliyetlerdeki artışı gerekçe gösteren site yönetimleri, zam kararları aldı. Güncellenen rakamlarla bazı aidat ücretleri kiralara yaklaştı. Küçükçekmece'deki bir sitede 2022 yılında 370 TL olan aidat, bu yıl 970 TL oldu. Site sakinleri, yönetim istifa sloganları atarak aidat zammını protesto etti.
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Hukuk Komisyonu Üyesi Tayfun Üzülmez, "Site yöneticisi kafasına göre aidat arttırmaz, arttırmamalı da. Kat maliki, harcamaların gereksiz olduğu görüşündeyse, toplantıya katılarak, tutanağa şerh düşüp itiraz edebilir. Kiracılar ise kat malikinden vekalet alarak, toplantıya katılabilir. Yasal olarak sulh hukuk mahkemesine, fahiş aidat bedeline karşı dava açabilir. Toplantıya katılıp itirazda bulunmazsanız, dava da açamazsınız" dedi.
"KAT MALİKİ GEREKSİZ HARCAMA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜRSE İTİRAZ EDEBİLİR"
Üzülmez, Tüketici Konfederasyonu'na son zamanlarda çok sayıda şikayet geldiğini belirterek, "Aidatın kira fiyatına yaklaştığı, geçen yıl bin lira olan aidatın bu sene 5 bin lira olduğuna ilişkin şikayetler geliyor. Kat maliki harcamaların gereksiz olduğu görüşündeyse, toplantıya katılarak, tutanağa şerh düşerek itiraz edebilir. Yasal olarak sulh hukuk mahkemesine fahiş aidat bedeline karşılık dava açabilirler. Toplantıya katılıp itirazda bulunmazsanız, dava açamazsınız" dedi.
"TOPLANTIYA KATILIP İTİRAZLARINI TUTANAĞA GEÇİRSİNLER"
TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu ise bu ay site yönetimlerinin genel kurullarının yapıldığını, kat maliklerinin bu toplantılara mutlaka katılması gerektiğini belirtti. Ağaoğlu, "İçinde bulunduğumuz durumda en çok mağduriyeti yaşayanlar kiracılar çünkü, toplantılarda oy ve söz söyleme hakkı yok. Kiralarla yarışan bir rakam karşılarına çıkıyor. Bu tür olumsuzlukların olmaması için kat malikleri ve ev sahiplerinden vekalet alan kiracılar toplantıya katılsınlar. Aykırı, lüks harcama varsa itirazlarını tutanağa geçirsinler. Öte yandan bir yıl boyunca hiç aidat arttırmayan sitelerin, yüzde 50-60 arttırıma gitmeleri normal karşılanabilir" diye konuştu.