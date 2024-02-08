Site bahçesinde 2 top mermisi bulundu
Şırnak'ta, site bahçesinde 1'i patlamamış 2 top mermisi bulundu. Top mermileri imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.
Kaynak: DHA
Olay, öğle saatlerinde, Yeni Mahalle Sefine Evleri Sitesi'nde meydana geldi. C Blok önünde çocukların bulduğu demir parçalarının top mermisi olduğunu fark eden kapıcı, durumu polise bildirdi.
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İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Top mermilerinin bulunduğu bölgede önlem alındı.
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İncelemede, mermilerden birinin patlamamış olduğu belirlendi.
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Top mermileri imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.
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