  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Site bahçesinde 2 top mermisi bulundu

Site bahçesinde 2 top mermisi bulundu

Şırnak'ta, site bahçesinde 1'i patlamamış 2 top mermisi bulundu. Top mermileri imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Kaynak: DHA
Site bahçesinde 2 top mermisi bulundu - Resim: 1

Olay, öğle saatlerinde, Yeni Mahalle Sefine Evleri Sitesi'nde meydana geldi. C Blok önünde çocukların bulduğu demir parçalarının top mermisi olduğunu fark eden kapıcı, durumu polise bildirdi. 

1 / 10
Site bahçesinde 2 top mermisi bulundu - Resim: 2

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Top mermilerinin bulunduğu bölgede önlem alındı.

2 / 10
Site bahçesinde 2 top mermisi bulundu - Resim: 3

İncelemede, mermilerden birinin patlamamış olduğu belirlendi. 

3 / 10
Site bahçesinde 2 top mermisi bulundu - Resim: 4

Top mermileri imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

4 / 10