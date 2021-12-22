Site otoparkında yangın paniği

Vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmek istese de başarılı olamadı. Yangın diğer otomobillere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle sitede korku ve panik dolu anlar yaşandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yanan 3 otomobilde hasar oluştu.