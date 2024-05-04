Sivas-İstanbul YHT seferleri başladı: İşte bilet ücretleri
Sivas ile İstanbul arasında aktarmasız yolculuk yapacak olan Yüksek Hızlı Tren seferleri bugün itibariyle başladı.
Kaynak: DHA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz "Söğütlüçeşme İstasyonu'nda uğurlayacağımız tren gibi Sivas'tan da öğlen saat 13'te hareket eden Yüksek Hızlı Tren seferi, bugünden itibaren aktarmasız olarak İstanbul'a devam edecektir" diye konuştu.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas-İstanbul aktarmasız Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin 4 Mayıs'ta başlayacağını belirtmişti.
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İstanbul - Sivas Yüksek Hızlı tren hattı bugün, Söğütlüçeşme istasyonundan saat 08.40'ta hareket ederek ilk seferini gerçekleştirdi.
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