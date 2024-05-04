Sivas-İstanbul YHT seferleri başladı: İşte bilet ücretleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz "Söğütlüçeşme İstasyonu'nda uğurlayacağımız tren gibi Sivas'tan da öğlen saat 13'te hareket eden Yüksek Hızlı Tren seferi, bugünden itibaren aktarmasız olarak İstanbul'a devam edecektir" diye konuştu.