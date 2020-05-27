  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 27 Mayıs 2020 07:46

Sivas'ta yasak bitti, vatandaşlar sokağa akın etti

Sivas'ta kısıtlamanın sona ermesinin ardından vatandaşlar araçlarıyla ve yaya olarak sokaklara çıktı.

Sivas'ta yasak bitti, vatandaşlar sokağa akın etti

Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bayram boyunca 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Sivas'ta vatandaşlar cadde ve sokaklara çıktı.

1/ 9
Sivas'ta yasak bitti, vatandaşlar sokağa akın etti

4 gün boyunca boş olan cadde ve sokaklar, kısıtlamanın sona ermesinden 10 dakika sonra araç ve insanlarla doldu. 

2/ 9
Sivas'ta yasak bitti, vatandaşlar sokağa akın etti

Birçoğu açık market arayan vatandaşların bazıları da hava almak için dolaşmaya çıktıklarını söyledi. 

3/ 9
Sivas'ta yasak bitti, vatandaşlar sokağa akın etti

Kentte özellikle İnönü Bulvarı ve Atatürk Caddesi üzerinde yoğunluğun yaşandığı görüldü. Cadde üzerinde oluşan trafik nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. 

4/ 9
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM