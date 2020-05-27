Sivas'ta yasak bitti, vatandaşlar sokağa akın etti
Sivas'ta kısıtlamanın sona ermesinin ardından vatandaşlar araçlarıyla ve yaya olarak sokaklara çıktı.
Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bayram boyunca 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Sivas'ta vatandaşlar cadde ve sokaklara çıktı.
4 gün boyunca boş olan cadde ve sokaklar, kısıtlamanın sona ermesinden 10 dakika sonra araç ve insanlarla doldu.
Birçoğu açık market arayan vatandaşların bazıları da hava almak için dolaşmaya çıktıklarını söyledi.