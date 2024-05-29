Sivas'ın gözbebeği Kangal köpeğinin nesli tehlikede
Dünyaca ünlü Sivas Kangal köpekleri, iklim değişikliği, mevsim kaymaları ve kar yağışının olmaması nedeniyle eşleşme süreci 4 ay gecikti. İklim değişikliği nedeniyle Kangal köpeği üretiminin yüzde 50 düştüğü belirtildi.
Kaynak: DHA
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Son yıllarda dünyada ve Türkiye'de yaşanan iklim değişikliği, Sivas'ın meşhur Kangal köpeklerini olumsuz etkiliyor.
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İklim değişikliği nedeniyle daha önce kar yağışı olmayınca kışlık postlarına geç bürünen Kangalların bu kez de eşleşmeleri 4 ay gecikti.
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Ocak ayında eşleşmeye başlayan Kangallar, bu yıl mayıs ayında eşleşti.
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