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Sivas'ın gözbebeği Kangal köpeğinin nesli tehlikede

Dünyaca ünlü Sivas Kangal köpekleri, iklim değişikliği, mevsim kaymaları ve kar yağışının olmaması nedeniyle eşleşme süreci 4 ay gecikti. İklim değişikliği nedeniyle Kangal köpeği üretiminin yüzde 50 düştüğü belirtildi.

Kaynak: DHA
Sivas'ın gözbebeği Kangal köpeğinin nesli tehlikede - Resim: 1
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Sivas'ın gözbebeği Kangal köpeğinin nesli tehlikede - Resim: 2

Son yıllarda dünyada ve Türkiye'de yaşanan iklim değişikliği, Sivas'ın meşhur Kangal köpeklerini olumsuz etkiliyor.

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Sivas'ın gözbebeği Kangal köpeğinin nesli tehlikede - Resim: 3

İklim değişikliği nedeniyle daha önce kar yağışı olmayınca kışlık postlarına geç bürünen Kangalların bu kez de eşleşmeleri 4 ay gecikti. 

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Sivas'ın gözbebeği Kangal köpeğinin nesli tehlikede - Resim: 4

Ocak ayında eşleşmeye başlayan Kangallar, bu yıl mayıs ayında eşleşti. 

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