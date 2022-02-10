  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Sivas'ta feci kaza! Yolcu otobüsüyle iki TIR çarpıştı: 1 ölü, çok sayıda yaralı...

Sivas'ta feci kaza! Yolcu otobüsüyle iki TIR çarpıştı: 1 ölü, çok sayıda yaralı...

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bir yolcu otobüsü ile 2 TIR'ın çarpıştığı feci bir kaza meydana geldi.

Sivas'ta feci kaza! Yolcu otobüsüyle iki TIR çarpıştı: 1 ölü, çok sayıda yaralı... - Resim: 1

ivas’ın Şarkışla ilçesinde aşırı buzlanma nedeniyle iki TIR ve bir yolcu otobüsünün karıştığı feci bir zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

1 / 5
Sivas'ta feci kaza! Yolcu otobüsüyle iki TIR çarpıştı: 1 ölü, çok sayıda yaralı... - Resim: 2

1 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI
Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü ile 2 TIR, Sivas-Kayseri kara yolu Maksutlu köyü mevkisinde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

2 / 5
Sivas'ta feci kaza! Yolcu otobüsüyle iki TIR çarpıştı: 1 ölü, çok sayıda yaralı... - Resim: 3

Kazada bir kişi hayatını kaybederken 13 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin yolcu otobüsünün şoförü olduğu öğrenildi.

3 / 5
Sivas'ta feci kaza! Yolcu otobüsüyle iki TIR çarpıştı: 1 ölü, çok sayıda yaralı... - Resim: 4

Yaralılar ise ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor. 

4 / 5