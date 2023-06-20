Sivas'ta ilginç olay: Adacıklar rüzgarın etkisiyle yer değiştiriyor

"İçeresinde bulunan adacıklar hareket ederek yüzüyor"

Gölbaşı köyü sakinlerinden Şerif Bektaş, gölün içerisindeki adacıkların hareket ederek yüzdüğünden bahsederek, "Gölün dibi çamur olduğu için ve içeresinde yılanlar olduğu için yüzülmüyor. İçeresinde bulunan adacıklar hareket ederek yüzüyor. Çevre düzenlemesi yapılıp etrafı güzelleştirilirse bizim için güzel olur" dedi.