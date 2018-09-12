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  3. 12 Eylül 2018 13:45

Sivas'ta korkutan görüntü!

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'dan doğan ve Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın Karşıyaka Mahallesi'ndeki kısmında balık ölümleri meydana geldi.

Sivas'ta korkutan görüntü!

Ardı arkası kesilmeyen ölümler vatandaşları tedirgin etti. Uzmanlardan konu ile ilgili bir açıklama gelmezken bölgede yaşayanlar balık ölümlerinin yağışların az olmasından kaynaklandığını düşünüyor.

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Sivas'ta korkutan görüntü!

Türkiye`nin en uzun nehri olan Kızılırmak`ın Sivas merkezden geçen bazı bölümlerinde görülen balık ölümleri paniğe neden oldu.

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Sivas'ta korkutan görüntü!

Sivas`ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ`dan doğan ve Karadeniz`e dökülen Kızılırmak`ta yaşanan balık ölümleri tedirginliğe neden oluyor.

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Sivas'ta korkutan görüntü!

Kızılırmak`ın Karşıyaka Mahallesi`nde geçen kısmında binlerce balığın ölü olduğu gözlemlenirken bir çoğunun da akıntıyla sürüklendiği gözlendi.

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