Sivas'ta korkutan görüntü!
Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'dan doğan ve Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın Karşıyaka Mahallesi'ndeki kısmında balık ölümleri meydana geldi.
Ardı arkası kesilmeyen ölümler vatandaşları tedirgin etti. Uzmanlardan konu ile ilgili bir açıklama gelmezken bölgede yaşayanlar balık ölümlerinin yağışların az olmasından kaynaklandığını düşünüyor.
Türkiye`nin en uzun nehri olan Kızılırmak`ın Sivas merkezden geçen bazı bölümlerinde görülen balık ölümleri paniğe neden oldu.
Sivas`ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ`dan doğan ve Karadeniz`e dökülen Kızılırmak`ta yaşanan balık ölümleri tedirginliğe neden oluyor.