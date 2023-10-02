Sivas’taki gizemli oyuğun sırrı çözüldü
Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan ve Mithridates döneminde inşa edilen gizemli oyuğun sırrı çözüldü.
Sivas’ın Hafik ilçesine bağlı Durulmuş köyü sınırları içerisinde yer alan bir tepede bulunan gizemli oyuğun sırrı çözüldü. 45 derecelik eğimle inşa edilen ve 152 basamak ile aşağı inilebilen Delik Tepe’de bulunan oyuğun, Milattan önce 1’nci yüzyılda inşa edildiği düşünülüyor.
İHA'nın haberine göre bu tip yapıların Sivas’ın yanı sıra Ordu, Giresun, Tokat ve Amasya illerinde de çok sayıda bulunduğu ifade ediliyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nde görevli Doç. Dr. Erdener Pehlivan, yapının geçmişi ile ilgili bilgiler verdi.
Tahkimatlı kale yerleşimlerine Phrourion ismini verdiklerini ifade eden Doç. Dr. Pehlivan, “Söz konusu yerleşimlerin, M.Ö. 1. yüzyılda Mithridates döneminde yaygınlık kazandığını biliyoruz. Yaptığımız bir çalışmada, yaklaşık 6 km’lik aralıklarla teşkil edildiğini söyleyebilir hale geldik. Söz konusu yapıların varlığı, yalnızca ilimiz ile de sınırlı değil. Ordu, Giresun, Tokat, Amasya illerinde de çok sayıda örneği bulunmaktadır. Bu yapıların en önemli karakteristik özelliği ise tepe noktalarında yer alan ve 45 derecelik eğime sahip basamaklı tüneller. Söz konusu tüneller hydreialara ait. Bu noktada hydreia nedir sorusuna cevap vermek gerekirse, su sarnıcı benzeri yapılar bunlar. Ancak gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla sarnıçtan öte bir teknoloji barındırdığını söyleyebiliriz” dedi.
Bahse konu sarnıcın Romalı General Pompeius tarafından taşla kapatıldığını ifade eden Pehlivan, şu ifadelere yer verdi: