Sivrisinekler bir şehrin kabusu oldu! AVM'yi bile istila ettiler

"Özellikle dere yolu yürünmez hale geldi"

Her sene Kocaeli’ye tatile geldiğini söyleyen Gökhan Bozkurt, “Bu sene çok fazla sivrisinek var. Özellikle dere yolu yürünmez hale geldi. AVM’nin yemek yerleri oturulacak gibi değil, sivrisinekler oraya da dolmuş. İlaçlama yeni yapıldı, gördüm yapılırken ama pek etkisi olmamış, biraz daha uğraşmaları gerekiyor. Ben buranın yerlisi değilim, bir haftadır buradayım ona rağmen rahatsız oldum. Derede çok fazla kurbağa var, doğanın bunu dengelemesi gerekiyor” dedi.