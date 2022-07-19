''Sivrisinekler hep beni ısırıyor'' diyenler dikkat! Bilim insanları sırrını çözdü

Sivrisinekler ve yaydıkları hastalıklar, tarihteki tüm savaşların toplamından daha fazla insanın ölümüne yol açtı. Peki, sivrisinekler neden bazı insanları daha çok ısırıyor ve hastalıkların yayılmasında nasıl bu kadar etkili oluyor?

Aslında, istatistiklere göre Sivrisinek, insanlar için açık ara dünyadaki en ölümcül canlı.

Sadece 2018 yılında yaklaşık 725 bin ölüme neden oldu.