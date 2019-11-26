Siyah akan dere paniğe neden oldu
Edirne'nin Hasanağa köyünde, tarım ve hayvancılıkta kullanılan dere sabah saatlerinde kahverengi ve siyah renkte akmaya başladı.
Köyün can damarı niteliğindeki deredeki kirliliğin nedeninin atık sularını arıtmadan bırakan belediye çöplüğü olduğunu iddia eden köylüler, yetkililerin duruma çözüm bulmasını istedi. Belediye yetkilileri ise kirliliğin çöplükten kaynaklanmadığını söyledi.
Edirne'de merkeze bağlı Hasanağa köyündeki dere sabah saatlerinde kahverengi ve siyah akmaya başladı. Durumu farkeden köylüler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Derenin siyah akmasının nedeninin Edirne Belediyesi'nin yeni açtığı çöplükte, atık sularını arıtmadan salması olduğunu ifade eden köylüler, duruma çözüm bulunmasını istedi. Köy Muhtarı Mehmet Üstün, "Deremiz bu sabah böyle siyah akmaya başladı. Biraz ileride Hıdırağa köyüne gittiğimizde orada hiçbir şey yok. Burada ise durum bu. Köyümüzde vatandaşlarımız tarım ve hayvancılıkta sürekli bu dereyi kullanıyor. Ama artık korkudan hayvanlarımızı bile bu dereden geçiremiyoruz. Yetkililere haber verdik, gelip numune almalarını bekliyoruz" dedi.