Siyanürle intihar eden 4 kardeşin evine hırsız girdi

"OYA KARDEŞLERİNE SİYANÜR İÇİRİYOR"

Olayla ilgili konuşan Serpil A., "Oya'nın 60 bin lira bir borcu vardı. O yüzden bu sıkıntı oldu. Kardeşlerine siyanür içiriyor. Onlar öldükten sonra kendini imha ediyor. 3 cinayet ve 1 katil oluyor. Sonuç bu. Borçlarından dolayı psikolojisi bozuluyor. 3 sene oldu. Şimdi de eve hırsız girdi. Hırsızın sayesinde ben pazartesi günü eve gireceğim. Biz iki avukatımızla 3 sene uğraştık. Temiz kağıdımız var. Belediyenin açması lazımdı ama açmadı. Beni oradan oraya yolladılar. Belediye, 'Kırın kapıyı, içeri girin' dedi. Onu da yapmadık. Bugüne nasipmiş" dedi.