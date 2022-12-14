Siyasetçilerin yapay zeka ile çizilen portreleri sosyal medyayı salladı

Uygulamanın Magic Avatars (Sihirli Avatarlar) özelliğini kullanan kişiler, bu selfielerini yükledikten sonra kendilerini elf, peri, prens, prenses veya başka bir forma dönüştüren yaratıcı görseller elde ediyor.

Son olarak, siyasetçilerin de yapay zeka görünümleri oylamaya sunuldu.

Onedio.com tarafından hazırlanan siyasetçilerin yapay zeka görünümleri, sosyal medyada gündem oldu.