Siyasi partilerin asgari ücret önerileri belli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel:

"Biz, 'Bir asgari ücretli parayı nereye harcar, 1 senede bu ne kadar artmış?' diye baktık. 1 yılda asgari ücretlinin muhatap olduğu enflasyon yüzde 76'ya denk geliyor. Bütün sendikalara çağrımız budur; asgari ücret talebimiz 30 bin lira, bunun altında biz yokuz."