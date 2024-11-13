Siyasi partilerin asgari ücret önerileri belli oldu
Milyonlarca çalışan asgari ücretin ne kadar olacağını merakla beklerken, muhalefet partileri asgari ücret önerilerini açıkladı.
2025 yılı asgari ücret zammı için görüşmeler aralık ayında başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla toplanacak. Görüşmelerin ardından 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret belirlenecek. Bu yıl asgari ücret zammının yıl sonu enflasyon oranına göre mi, yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı konusunda tartışmalar sürerken, siyasi partilerin önerisi belli oldu. CHP, İYİ Parti, DEM Parti, Yeniden Refah Partisi ve Gelecek Partisi, 2025 yılı asgari ücret önerisini açıkladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel:
"Biz, 'Bir asgari ücretli parayı nereye harcar, 1 senede bu ne kadar artmış?' diye baktık. 1 yılda asgari ücretlinin muhatap olduğu enflasyon yüzde 76'ya denk geliyor. Bütün sendikalara çağrımız budur; asgari ücret talebimiz 30 bin lira, bunun altında biz yokuz."
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu:
"2024 yılı için yılsonu TÜFE tahminini en son yüzde 44 olarak revize edilmiştir. Gerçekleşen enflasyon kadar ücret artışı yapmak, çalışanın yaşadığı refah kaybını telafi etmemektedir. İşverenlerin de durumu göz önünde bulundurularak temmuz ayında tekrar arttırılmak kaydıyla, 2025 yılının ilk yarısında net asgari ücret en az 28 bin lira olmalıdır."
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan:
"Sizin (enflasyon) tahminlerinize güvenerek geleceğimizi heba etmeyeceğiz. Asgari ücret konusunda partimizin tutumu nettir. Asgari ücret, en az 35 bin lira olmalı ve yılda 2 kez güncellenerek artırılmalıdır."