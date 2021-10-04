Siyasi partilerin ''başarı oranı'' anketinde tüm partilerin hesaplarını bozacak sonuçlar

Araştırmada 'Bu pazar bir genel seçim olursa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlar şöyle oldu.

AK Parti: Yüzde 27,2

CHP: Yüzde 26

İYİ PARTİ: Yüzde 10,2’

HDP: Yüzde 9,4.

Kararsız: Yüzde 8,2

OY kullanmayacağım: Yüzde 7,7

MHP: Yüzde 6,6

DEVA: Yüzde 1,5

Gelecek: Yüzde 0,9’u

SAADET: Yüzde 0,7

DİĞER: Yüzde 1,6

Araştırmada, AK Parti'nin 2018'deki seçimlere göre yüzde 10.5 oranında oy kaybettiği hesaplandı. Bu seçimde ilk defa oy kullanması beklenen 18-24 yaş aralığındaki katılımcıların yüzde 28,8’i CHP'ye, yüzde 17,1’i İYİ Parti'ye, yüzde 13,5’i HDP'ye oy vereceğini söyledi.