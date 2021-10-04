Siyasi partilerin ''başarı oranı'' anketinde tüm partilerin hesaplarını bozacak sonuçlar
Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi'nin eylül ayı anketinin sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre AK Parti bir önceki seçimlere göre 10.5 puan kaybetti.
Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, 10- 22 Eylül 2021 tarihinde gündeme ve seçmen eğilimine dair Türkiye geneli anket çalışmasının sonuçları açıklandı. İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Bursa, Muğla, Konya, Samsun, Trabzon, Antalya, Mersin, Erzurum, Muş, Ağrı, Kars, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Van ve Siirt kentlerini kapsayan 22 ilde gerçekleşen çalışmaya 2000 kişi katıldı.
Araştırmada 'Bu pazar bir genel seçim olursa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlar şöyle oldu.
AK Parti: Yüzde 27,2
CHP: Yüzde 26
İYİ PARTİ: Yüzde 10,2’
HDP: Yüzde 9,4.
Kararsız: Yüzde 8,2
OY kullanmayacağım: Yüzde 7,7
MHP: Yüzde 6,6
DEVA: Yüzde 1,5
Gelecek: Yüzde 0,9’u
SAADET: Yüzde 0,7
DİĞER: Yüzde 1,6
Araştırmada, AK Parti'nin 2018'deki seçimlere göre yüzde 10.5 oranında oy kaybettiği hesaplandı. Bu seçimde ilk defa oy kullanması beklenen 18-24 yaş aralığındaki katılımcıların yüzde 28,8’i CHP'ye, yüzde 17,1’i İYİ Parti'ye, yüzde 13,5’i HDP'ye oy vereceğini söyledi.
Oy kullanmayacağım ve kararsızım yanıtları oransal olarak dağıtıldıktan sonra partilerin oy dağılımı şöyle hesaplandı.
AK Parti: 32,3
CHP: 30,9
İYİ PARTİ: 12,1
HDP: 11,3
MHP: 7,8
Diğer: 1,9
DEVA: 1,8
Gelecek: 1.1
SAADET: 0.8
Araştırmada elde edilen diğer sonuçlar şöyle:
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