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  3. 20 Şubat 2021 10:34

Uludağ'ın zirvesi yine tıklım tıklım

Tüm Türkiye koroanvirüs salgını tedbirleri nedeniyle haftasonlarını evlerine kapanmış şekilde geçirirken, alınan tüm önlemlere, getirilen yasaklara ve cezalara rağmen Uludağ'ın zirvesi yine "pes" dedirten görüntülere sahne oldu.

Uludağ'ın zirvesi yine tıklım tıklım

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Uludağ'ın zirvesi yine tıklım tıklım

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Uludağ'ın zirvesi yine tıklım tıklım

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Uludağ'ın zirvesi yine tıklım tıklım

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