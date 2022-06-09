Siz hala 3,14 olarak alsanız da... Pi sayısında 100 trilyonuncu rakam bulundu
Araştırmacılar Pi sayısında yeni bir hesaplama rekoru kırdı ve yaklaşık 158 gün süren hesaplama sonrasında Pi sayısında 100 trilyonuncu rakam bulundu.
Bilgisayar güçlerinin artmasıyla Pi sayısı rekorları üst üste gelmeye başladı. Her yıl birden fazla Pi rekoru görmek mümkün.
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Google Cloud'da çalışan bir ekip tarafından geliştirilen algoritma virgülden sonraki 100 trilyonuncu rakamı hesapladı.
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İşte o sayı: 100.000.000.000.000
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Aynı ekip 2019 yılında 31.4 trilyonuncu rakamla kısa süreliğine rekoru ele geçirmişti. Ancak rekor daha sonra birkaç kez kırıldı. Son olarak İsviçre Üniversitesi geçen yıl 82.8 trilyonuncu rakamı hesaplamıştı.
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