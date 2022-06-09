Siz hala 3,14 olarak alsanız da... Pi sayısında 100 trilyonuncu rakam bulundu

Aynı ekip 2019 yılında 31.4 trilyonuncu rakamla kısa süreliğine rekoru ele geçirmişti. Ancak rekor daha sonra birkaç kez kırıldı. Son olarak İsviçre Üniversitesi geçen yıl 82.8 trilyonuncu rakamı hesaplamıştı.