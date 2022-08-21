  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Siz misiniz çevreyi rahatsız eden! 3 kişiyi tek başına dövdü

Siz misiniz çevreyi rahatsız eden! 3 kişiyi tek başına dövdü

İstanbul Kadıköy'de alkollü olduğu iddia edilen ve çevreyi rahatsız eden 3 kişi, motokurye tarafından dövüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Siz misiniz çevreyi rahatsız eden! 3 kişiyi tek başına dövdü - Resim: 1

Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy Rıhtım’da gece saatlerinde bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen 3 kişi, çevreyi rahatsız eden davranışlarda bulununca yoldan geçip motorunu parkeden bir motokurye, bir süre sonra çevreyi rahatsız eden kişilere yönelerek adeta Mike Tyson yumruğu attı.

1 / 4
Siz misiniz çevreyi rahatsız eden! 3 kişiyi tek başına dövdü - Resim: 2

Kısa sürede büyüyen kavga tekmeli, yumruklu kavgaya dönüşünce ringi aratmayan kavga çevredekilerin araya girmesiyle kavga edenler güçlükle ayırılırken bekçilerin gelmesi kavga kısa sürede son buldu.

2 / 4
Siz misiniz çevreyi rahatsız eden! 3 kişiyi tek başına dövdü - Resim: 3

Boks maçını aratmayan kavga kamerada
Boks maçlarını aratmayan kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; 3 kişinin çevreyi rahatsız ettiği görülürken motokuryenin yumruk atmasıyla kavganın büyüdüğü, bekçilerin araya girmesiyle kavganın son bulduğu görülüyor. (İHA)

3 / 4
Siz misiniz çevreyi rahatsız eden! 3 kişiyi tek başına dövdü - Resim: 4
4 / 4