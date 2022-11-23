Siz siz olun, bu 3 burçtan uzak durun!
12 burç içinde en çok aldatan ve aldatmaya eğilimi olan burçlar belli oldu.
Gökyüzünde meydana gelen olayların tamımı burçlar üzerinde çeşitli değişimlerin oluşmasına neden olmaktadır. Bu değişimler bazı durumlarda olumlu sonuçların doğmasına neden olurken bazı durumlarda çeşitli problemlerin oluşmasını tetiklemektedir.
Karakter oluşumunda ve karakter değişiminde hayli değişimlerin oluşmasını tetikleyen burçlar da aldatmaya meyilli olan burçlar belli oldu.
İşte on iki burç arasında aldatma potansiyeli olan ve sadakat duygusu hayli düşük olan burçları şu şekilde sıralayabiliriz:
İkizler burcu
21 Mayıs ile 21 Haziran tarihleri arasında doğan ve hava elementine sahip olan kişiler ikizler burcudur. İkizler burcu genel özellikleri itibarıyla gelgitli tavırlarıyla ön planda olan burçlar olurken, ikizler burcunun bu özellikleri çoğu zaman arkadaşlıklarına ve iletişimlerine zarar vermektedir.