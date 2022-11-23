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  4. Siz siz olun, bu 3 burçtan uzak durun!

Siz siz olun, bu 3 burçtan uzak durun!

12 burç içinde en çok aldatan ve aldatmaya eğilimi olan burçlar belli oldu.

Siz siz olun, bu 3 burçtan uzak durun! - Resim: 1

Gökyüzünde meydana gelen olayların tamımı burçlar üzerinde çeşitli değişimlerin oluşmasına neden olmaktadır. Bu değişimler bazı durumlarda olumlu sonuçların doğmasına neden olurken bazı durumlarda çeşitli problemlerin oluşmasını tetiklemektedir. 

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Siz siz olun, bu 3 burçtan uzak durun! - Resim: 2

Karakter oluşumunda ve karakter değişiminde hayli değişimlerin oluşmasını tetikleyen burçlar da aldatmaya meyilli olan burçlar belli oldu.

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Siz siz olun, bu 3 burçtan uzak durun! - Resim: 3

İşte on iki burç arasında aldatma potansiyeli olan ve sadakat duygusu hayli düşük olan burçları şu şekilde sıralayabiliriz:

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Siz siz olun, bu 3 burçtan uzak durun! - Resim: 4

İkizler burcu

21 Mayıs ile 21 Haziran tarihleri arasında doğan ve hava elementine sahip olan kişiler ikizler burcudur. İkizler burcu genel özellikleri itibarıyla gelgitli tavırlarıyla ön planda olan burçlar olurken, ikizler burcunun bu özellikleri çoğu zaman arkadaşlıklarına ve iletişimlerine zarar vermektedir.

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